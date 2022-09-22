Президент Республики Молдова Майя Санду потребовала с трибуны ООН полного и безоговорочного вывода российских войск с левого Днестра, сообщает МОЛДПРЕС.

В своем выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее ООН Майя Санду призвала к уважению суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Она подчеркнула, что незаконное присутствие российских военных в приднестровском регионе нарушает нейтралитет и увеличивает риски безопасности Молдовы.

«Мы требуем вывода российских войск с левого берега Днестра и уничтожения боеприпасов на складах в Кобасной», — сказала глава государства.

С трибуны ООН президент подчеркнула, что в Кишинёве знают, что значит быть страной, разделенной конфликтами, напомнив в этом контексте о трагической войне 1992 года, последствия которой Молдова ощущает до сих пор.

Глава государства далее осудила войну, развязанную Россией против Украины, и выразила поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности соседней страны, а также свое восхищение украинцами, которые «продолжают бороться за выживание, справедливость и свободу».