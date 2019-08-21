Сегодня в Баку почтили память маэстро Ниязи

Деятели культуры и искусства, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, а также его филиала — квартиры-музея Ниязи посетили 20 августа Аллею почетного захоронения в Баку, и почтили память народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Затем в квартире-музее Ниязи состоялось мероприятие, посвященное 107-летию со дня рождения маэстро.

На вечере было рассказано о жизни и творческом пути маэстро, его заслугах в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Было отмечено, что маэстро посвятил свою жизнь азербайджанской музыке, обогащению и развитию азербайджанской музыкальной культуры.

Вниманию гостей было представлено слайд-шоу, подготовленное на основе архивных материалов различных музеев, а также видеофрагменты концертов маэстро Ниязи.