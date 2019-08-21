Сегодня в Баку почтили память маэстро Ниязи

Деятели культуры и искусства, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, а также его филиала — квартиры-музея Ниязи посетили 20 августа Аллею почетного захоронения в Баку, и почтили память народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Затем в квартире-музее Ниязи состоялось мероприятие, посвященное 107-летию со дня рождения маэстро.

На вечере было рассказано о жизни и творческом пути маэстро, его заслугах в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Было отмечено, что маэстро посвятил свою жизнь азербайджанской музыке, обогащению и развитию азербайджанской музыкальной культуры.

Вниманию гостей было представлено слайд-шоу, подготовленное на основе архивных материалов различных музеев, а также видеофрагменты концертов маэстро Ниязи.

| 2019-08-21T15:34:29+00:00 21 августа 2019, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss