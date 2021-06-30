В Баку почтили память Резо Габриадзе, — выдающегося грузинского драматурга, режиссера, художника и скульптора, автора сценариев известнейших фильмов «Мимино», «Не горюй!» и «Кин-дза-дза», памятников Чижику-пыжику и Носу майора Ковалева в Санкт-Петербурге, руководителю Театра марионеток в Тбилиси.

Инициатор и организатор творческого вечера — директор Baku Art Group, молодой режиссер и музыкант Вафа Мамедова в интервью # призналась, что идея провести мероприятие появилась у нее сразу же после того, как она узнала печальное известие о кончине мастера:

«Резо Габриадзе – это легендарная личность. Мы все росли на его фильмах, цитаты из которых разошлись по всему миру. Я всегда с большим трепетом и уважением относилась к творчеству этого великого мастера, но по-настоящему проникнуться его гением и талантом мне удалось после знакомства с Театром марионеток Резо Габриадзе. Чтобы попасть туда, билеты пришлось бронировать за несколько месяцев, что я, умудренная опытом туриста, и сделала, побывав три года назад в этом замечательном месте», — рассказала организатор.

Знакомство с театром Резо Габриадзе произвело на Вафу Мамедову неизгладимое впечатление:

«Я с головой окунулась в магию, царящую в театре, и, несмотря на то, что побывала там уже будучи взрослой, ощутила себя счастливым ребенком!», — рассказала она.

Именно тогда В. Мамедова впервые увидела фильм «Знаешь, мама, где я был?». Именно эту картину организатор вечера решила показать и гостям Дома кино Союза кинематографистов Азербайджана, где состоялось мероприятие.

Мультипликационную картину снял сын Резо Габриадзе, Леван, по мотивам детских воспоминаний и рисунков своего отца. Действие фильма разворачивается в послевоенном городе Цхалтубо, недалеко от Кутаиси. Это зарисовки из жизни десятилетнего Резо, в мире которого реальность тесно переплетается с фантазиями и снами. Среди персонажей, населяющих этот мир, встречаются Лев Толстой, Сталин, Ленин, библиотечная крыса Ипполит, пленный немецкий офицер, родственники, друзья и недруги Габриадзе.

Организационную поддержку мероприятию оказало Посольство Российской Федерации в Азербайджане, Российский Информационно-культурный центр (РИКЦ) и Дом кино Союза Кинематографистов Азербайджана (председатель Рустам Ибрагимбеков).

«Так кто же был Резо Габриадзе, драматург, режиссер, художник…? Правильно будет сказать, что Резо Габриадзе был волшебник, и со мной согласится каждый, кто пропустил через себя всю магию волшебства, которая царит в его театре. И подводя итог всего сказанного, я хочу отметить один маленький нюанс — дело в том, что волшебник и смерть — вещи несовместимые!», — под бурные аплодисменты камерного зала Дома кино зрители встретили финальное обращение к публике Вафы Мамедовой, подарившей бакинцам замечательный, атмосферный и теплый памятный вечер.