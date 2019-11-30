Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 117 тысяч евро

Сапоги Наполеона Бонапарта были проданы на аукционе в Париже за 117 тысяч евро (128,8 тысяч долларов), сообщается в Twitter аукционного дома Drouot.

«Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много», — отмечают представители Drouot.

На сайте аукционного дома сообщается, что эти сапоги Наполеон носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены. Позднее Анри Бертран, его друг и один из генералов, сопровождавших Бонапарта на острове, одолжил эти сапоги скульптору Карло Марокетти для работы над конной статуей императора.