Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 117 тысяч евро

Сапоги Наполеона Бонапарта были проданы на аукционе в Париже за 117 тысяч евро (128,8 тысяч долларов), сообщается в Twitter аукционного дома Drouot.

«Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много», — отмечают представители Drouot.
На сайте аукционного дома сообщается, что эти сапоги Наполеон носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены. Позднее Анри Бертран, его друг и один из генералов, сопровождавших Бонапарта на острове, одолжил эти сапоги скульптору Карло Марокетти для работы над конной статуей императора.
Первоначально стоимость сапог была оценена в 50 – 80 тысяч евро.(РИА Новости)
| 2019-11-30T10:08:52+00:00 30 ноября 2019, 11:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss