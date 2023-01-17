Футболки игроков «ПСЖ» с последних матчей продали на аукционе.

На аукционе были проданы 17 футболок, в которых футболисты парижской команды играли в последних матчах.

Так, форму Лионеля Месси с игры против «Анжера» (2:0) приобрел китайский покупатель. В ходе торгов он сделал 7 ставок, начиная с 22 000 евро, и выиграл, предложив 43 623 евро.

Футболка аргентинца стала самой дорогой на этом аукционе. Футболка Неймара обошлась ее покупателю в 7 894 евро, а за форму Килиана Мбаппе с матчей против «Ланса» (1:3) и «Страсбура» (2:1) заплатили 14 083 евро и 15 017 евро соответственно. (sports.ru)