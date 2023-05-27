Портрет американского актера Леонардо ДиКаприо, который создал художник Дэмьен Херст, продали на благотворительном аукционе.

Согласно информации, торги состоялись в Каннах. Их организовала организация amfAR, чтобы собрать деньги на исследования в области борьбы с вирусом иммунодефицита. Картину с изображением ДиКаприо купили за 1,2 млн евро.

Новым владельцем полотна стал коллекционер Кристиан Леветт. ДиКаприо и Херст подписали картину, написанную в 2016 году. Лео также присутствовал во время аукциона, он приехал в Канны вместе с матерью.

Среди других участников вечера были Ребел Уилсон, Ева Лонгория, Кейт Бекинсейл и Хайди Клум. В гала-концерте в поддержку amfAR участвовали Бебе Рекста, Холзи, Глэдис Найт и Адам Ламберт.

Помимо картины Херста, на торгах продали и другие лоты. Самым дорогим из них оказался автомобиль Aston Martin, сделанный на заказ — его купили за 1,5 млн евро.