Сафа Мирзагасанов — мастер, который не перестает удивлять

Наступивший после бурного празднования юбилея день не предвещал ничего, кроме головной боли и смутных воспоминаний режиссера Бориса Гусятникова: кто, сколько и главное — зачем? В возникших предлагаемых обстоятельствах он трудом справляется с ролью героя-любовника и «волокиты по случаю». Став заложником «мужских слабостей» — попадает в глупые и смешные ситуации — «сюрпризы» один круче другого. Но он и предположить не мог, что основным сюрпризом в этой круговерти курьезных неожиданностей станет его собственная жена…

Роль Бориса Гусятникова примерил на себя звезда Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Сафа Мирзагасанов в новом спектакле Александра Шаровского «День сюрпризов».

Как сообщает #, премьера прошла с огромным успехом, и на это есть сразу несколько причин – потрясающий актерский состав, неподражаемая режиссура Шаровского, и, конечно же, легкость и искрометность пьесы, а это уже заслуга российского писателя и сценариста Валерия Мухарьямова.

И самое главное — спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова.

В это трудно поверить, но одному из самых ярких, красивых и талантливых азербайджанских артистов исполнилось 60. Сафа Мирзагасанов, судя по всему, не ведет счет цифрам, поскольку в очередной раз доказал зрителям, что находится в прекрасной форме, причем не только актерской, но и физической.

В первой части спектакля актер появляется на сцене в тех самых знаменитых трусах новогоднего принта, в которых он красовался на расклеенных по всему городу афишах.

Эксцентричная комедия Валерия Мухарьямова «День сюрпризов» в подаче Александра Шаровского пришлась бакинцам по душе: зал смеялся практически в режиме нон-стоп!

Компанию на сцене юбиляру составили Евгения Невмержицкая, Фуад Османов, Марина Литвиненко, Инна Имранова. Каждый из них внес свою изюминку, добавив шарм в общую копилку впечатлений от постановки.

По окончании спектакля зрителей ждал сюрприз – на сцену вышли все актеры, задействованные в постановке, создатели, главный режиссер театра.

Александр Шаровский попросил вынести на сцену торт для юбиляра и сказал:

«Артисты делятся на две категории – те, которые что — то хотят от театра, и те, которые отдают театру все. К числу последних принадлежит народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов. Желаю тебе, чтобы следующие 60 лет твоей жизни были такими же сладкими, как этот торт, чтобы ты сохранял такую же форму и также трепетно и бережно относился к нашему общему дому – театру».

Народный артист, заместитель председателя Союза Театральных Деятелей Азербайджана Рафик Алиев поднялся на сцену чтобы вручить юбиляру медаль СТД «Sənətkər» ( Мастер).

Итог премьеры подвел главный герой постановки и всего вечера Сафа Мирзагасанов:

«Я безмерно счастлив, потому что этому театру, который я безумно люблю, и без которого не мыслю свою жизнь, я отдал 40 лет! Я благодарен судьбе за каждый день, который я провел в этом театре! Благодарен Александру Шаровскому, который все эти 40 лет всегда был рядом со мной, нашему директору Адаляту Гаджиеву — моему другу, бакинским зрителям. Я объездил много городов, видел много зрителей, но лучше бакинской публики не встречал! Я все это делаю ради вас! И если будет угодно Богу, буду и дальше радовать вас своими новыми работами…».

Сафа Мирзагасанов также признался, что испытывает невероятное счастье в связи с тем, что его юбилей совпал с историческим событием:

«Наш многоуважаемый президент Ильхам Алиев присвоил нашему театру статус «академический». Это невероятное счастье для всех нас», — сказал актер.

Публика наградила актера громкими овациями, а самые преданные поклонники преподнесли цветы и подарки.