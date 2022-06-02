Был такой комический персонаж с «ветвистыми рогами» в фильме «Дартаньян и три мушкетера», звался который галантерейщик Бонасье. Не знаю, насколько Бонасье был в реальности, или это вымышленный образ Дюма, но его гениально-идиотическая фраза запомнилась. И до сих пор вызывает неподдельный смех.

Чем же прославился сей книжный, а затем и киношный персонаж? В советской телевизионной трилогии галантерейщик, роль которого сыграл Леонид Каневский, пыжился от своего мнимого величия, что не помешало ему с потрохами сдать свою изменщицу-жену, прикрываясь при этом оправданием себя. Настучав кардиналу Ришелье, Бонасье патетически восклицает: «Галантерейщик и кардинал – это сила! Одно мое слово спасло Францию».

Удивительно, но эта телевизионная ирония стала реальностью в умах и деяниях армянских сепаратистов в Карабахском регионе. Однако в самовозвеличении последователи дела Бонасье превзошли галантерейщика. Если Бонасье пытался спасти Францию, остатки армянских сепаратистов в Азербайджане ставят перед собой цель предотвратить ядерную войну.

И ядерную войну, которая поставит армянский хачкар на планете Земля, способен предотвратить ни Кремль, ни Пентагон, ни тем более Пекин. Будущее планеты зависит от несуществующего «арцаха» и галантерейщика XXI века, который в виду психической травмы, придумал себе даже должность: «министр иностранных дел арцаха». На манеже абсурда блистает хорошо знакомый азербайджанской аудитории Давид Бабаян.

Без всяких обиняков обиженный умом «министр» взял и бухнул несуразицу: «Не будет Арцаха, кардинально изменится геополитический ландшафт Закавказья».

«Арцах, само его существование, является важнейшим фактором поддержания регионального и даже глобального геополитического равновесия. Не будет Арцаха, кардинально изменится геополитический ландшафт Закавказья, а вслед за этим и сопредельных регионов, после чего поддержание геополитического равновесия традиционными средствами (система геостратегических сдержек и противовесов и т.д.) будет практически невозможно.

Это приведет уже к открытой, жесткой и прямой конфронтации между центрами силы. А что может произойти, когда невозможно поддержание геополитического равновесия традиционными средствами и когда друг против друга будут уже открыто выступать великие глобальные и региональные державы? Думаю, ответ предельно ясен. Мир даже может оказаться на пороге ядерной войны».

Можно было бы на этот откровенный бред ответить кратко и емко: «Вах!», но для Бабаяна сделаем исключение.

Наверное, каждому здравомыслящему человеку, вне зависимости от национальности, понятно, что сепаратистам в вопросе статуса для армян ловить нечего. И сей факт был известен еще в ходе 44-дневной войны, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что вопрос со статусом армянским сепаратистам открыт только в аду.

Вся проблема в том, что хаи до сих пор не могут понять, что нынешняя геополитическая реальность не стыкуется с их иллюзорными «реалиями». Повестку формирует Баку, который не только от слов перешел к делу, но и доказал, что справедливость торжествует.

Возвращаясь к словам Бабаяна, хочется отметить одно: чем ничтожнее существо, тем более он пытается возвеличить себя. И, в первую очередь, в своих собственных глазах.

Агонизирующий сепаратистский режим бредом о ядерной войне напоминает ребенка, который «угрожает» своим родителям: если будет не по-моему, заболею вам назло…

Только вот «дитя» трех родителей – сопредседателей Минской группы ОБСЕ — должно осознать: ребенок оказался уродом. Или Азербайджан примет урода и сделает его полноценным, или чемодан-вокзал -… В вопросе обоснования на новой земле у высокоамбициозных юродивых проблем не будет…