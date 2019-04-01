Россияне не хотят объединения России и Беларуси

Россия и Беларусь не должны объединяться, государствам следует просто поддерживать добрососедские отношения. Такое мнение разделяют 48% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с результатами которого ознакомились «Известия».

Уточняется, что 51% россиян впервые услышали в ходе опроса о договоренности России и Беларусь создать Союзное государство. По данным экспертов, население обеих стран пока не готово к объединению.

Из числа опрошенных 30% считают нынешние связи двух стран нормальными и спокойными, 22% дружественными, 15% хорошими и добрососедскими. Напряжение в отношениях двух государств видят 9% респондентов, а враждебность 1%.

| 2019-04-02T00:09:25+00:00 2 апреля 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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