Россия заключила договор о военном сотрудничестве с ЦАР

Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) во вторник, 21 августа, подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра выразила надежду, что договор станет основой для подготовки национальных вооруженных сил. Где и как она будет проходить, не уточняется.

В Центральноафриканской республике с 2012 года идет гражданская война, вызванная межэтническими и межнациональными конфликтами. Правительству, даже при поддержке ООН, Евросоюза и отдельно Франции, удается контролировать лишь часть страны. Действующие на территории ЦАР многочисленные оппозиционные вооруженные формирования держат под своим контролем основную добычу природных ресурсов, прежде всего золота и алмазов.

30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом «Российские наемники», посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера. О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной этого года. В частности, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.

Официально российские власти говорят только о присутствии 170 «гражданских инструкторов» в республике.

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