26 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвийской Республики господином Артисом Пабриксом, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На встрече были обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также перспективам развития взаимоотношений.

В заключение между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Латвийской Республики было подписано Соглашение о военном сотрудничестве.