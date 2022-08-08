Египет и Буркина-Фасо приняли протокол о сотрудничестве, который охватывает «наиболее важные области» отношений двух стран. Об этом сообщает египетская газета Аль-Ахрам.

Подписи под документом поставили министр обороны Египта Мохамед Заки и министр обороны Буркина-Фасо Эме Бартелеми Симпоре. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Генерального секретариата Минобороны Египта.

Газета отмечает, что Заки обсудил с Симпоре «вопросы, представляющие взаимный интерес в области военного сотрудничества между Каиром и Уагадугу».

«Заки выразил признательность Египта за стратегические связи, связывающие две страны, подтвердив стремление вооруженных сил к расширению сотрудничества в различных военных областях», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, министр Буркина-Фасо приветствовал ведущую роль Египта в регионе и выразил пожелания своей страны по укреплению безопасности и военного сотрудничества между двумя странами.