Россия покажет бакинцам «Танки» и другое кино

Бакинцев познакомят с новинками российского кинематографа: в киноцентре Низами 23 сентября состоится церемония открытия «Недели Российских фильмов в Азербайджане», организованная при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра «Кинофест», киноцентра Низами и Центра Современного центра искусcтва YARAT.

Как сообщили «Зеркало» в киноцентре Низами, официальная часть открытия дней кино завершится показом фильма «Битва», которую представит зрителям и гостям церемонии режиссер Анар Аббасов.

Приедут в Баку и другие кинематографисты, среди которых Ким Дружинин, Дмитрий Бедарев, Сергей Ливнев, Георгий Малков.

Все картины, вошедшие в программу «Недели российских фильмов» будут демонстрироваться в большом зале киноцентра Низами с 23 по 29 сентября ежедневно. Вход на показы будет свободным.

Так, 24 сентября зрителям будет представлен фильм «Танки», 25 — «Домовой», 26 — «Мой дорогой папа», 27 — «Любовницы», 28 — «Спасти Ленинград» и 29 — «Давай разведемся».

Параллельно показы пройдут в Центре Современного Искусства YARAT, где 24 сентября публике покажут картину «Ван Гоги», 27 — «Война Анны» и 28 — «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Режиссер Ким Дружинин лично приедет в Баку, чтобы представить свой приключенческий боевик «Танки». Премьера киноленты состоялась 26 апреля 2018 года, а на российские телеэкраны фильм вышел в феврале 2019 года.

Действие фильма разворачивается в период 1939—1940 годов и рассказывает своеобразную, но не имеющую ничего общего с реально происходившими событиями приключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина по маршруту Харьков—Москва с целью утвердить производство новых боевых машин, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне.

Режиссер Сергей Ливнев представит бакинцам свою картину «Ван Гоги», вышедшую в прокат в марте этого года.