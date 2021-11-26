В Азербайджанском национальном музее ковра 30 ноября состоится открытие выставки «Фрагменты бытия» известной грузинской художницы и искусствоведа Нино Кипшидзе.

Как сообщает #, на выставке будет представлено 45 панно в технике аппликации по текстилю. Работы Нино Кипшидзе находятся на тонкой грани живописи и текстиля. Фрагменты ткани самой разной расцветки и фактуры создают неповторимую поверхность, визуально «прорывающую» двухмерную плоскость и представляющую зрителям совершенно новый, неповторимый, многомерный мир.

Куратор выставки – главный куратор Грузинского Национального Музея, профессор Тбилисского государственного университета Ирина Кошоридзе.

Организаторы выставки — Министерство культуры, Азербайджанский национальный музей ковра и посольство Грузии в Азербайджане.

Большинство работ грузинского мастера представляют собой пейзажи и натюрморты, хотя в ее творчестве есть и фигуративные композиции. Пейзажи Нино Кипшидзе своей лаконичностью красочного выражения напоминают восточные гравюры, а в целом ее творчество изобилует натюрмортами с многоцветными букетами цветов, поражающими игрой различных фактур. Таким образом, мастер продолжает традиции грузинского изобразительного и текстильного искусства.

Выставка продлится до 22 января 2022-года.