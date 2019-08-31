Россия обвинила Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией

Министерство иностранных дел России прокомментировало обострение ситуации на границе Южной Осетии и Грузии, вызванное строительством блокпоста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

МИД считает, что действия грузинской стороны создали напряженную обстановку в регионе и привели к обострению «застарелой пограничной проблемы».

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — заявили в ведомстве. МИД призвал страны проявить сдержанность и конструктивно обсудить спорные вопросы в рамках международных норм.

Ранее 30 августа президент так называемой  республики Анатоий Бибилов заявил, что Южная Осетия не намерена идти на вооруженный конфликт с Грузией. По его мнению, грузинская сторона хочет военного противостояния, однако этого не будет.

28 августа стало известно, что грузинская полиция разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. По словам советника югоосетинского президента Сослана Кокоева, любые действия со стороны Грузии получат зеркальный ответ. Цхинвал требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев , занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии (lenta.ru)

| 2019-08-31T07:50:32+00:00 31 августа 2019, 09:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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