Россия-Иран-Азербайджан – что пошло не так?

Наш сайт уже писал о том, что в эти дни должен был состояться саммит глав государств Азербайджана, России и Ирана в Сочи. Но как заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков:»Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам» ( http://zerkalo.az/za-chem-delo-stalo/)

Чуть позже, тот же Песков более подробно объяснил, что саммит отложен в связи «с необходимостью более детальной координации графиков» президентов и «поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать».

«После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим о новых сроках проведения саммита», — сказал Песков.

Других официальных заявлений из Баку или Тегерана не было, а потому единственным источником, от которого стоит отталкиваться — это заявления из пресс-канцелярии Кремля. Нужно отметить, что впервые саммит в подобном формате состоялся в августе 2016 года в Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Основными темами обсуждений стали совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности.

Тогда стороны по итогам саммита приняли совместную декларацию, в которой подтвердили намерение развивать трехстороннее сотрудничество в сферах совместной борьбы с терроризмом, урегулирования региональных конфликтов, взаимодействия на Каспии, развития связей в сфере энергетики, транспорта.

Следующая встреча на высшем уровне в формате Россия-Иран-Азербайджан состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране. Лидеры трех стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в энергетической сфере, сирийское урегулирование и сотрудничество на Каспии. Тогда президент России Владимир Путин пригласил коллег на следующий трехсторонний саммит в Россию.

Но что пошло на этот раз не так, что главы государства в последний момент решили отменить данную встречу? Для начала стоит сказать, что на момент создания данного формата, проект TAP и TANAP были на стадии строительства, и позиция этих стран в Транскаспийском проекте была и остается важной составляющей. Стоит также отметить год создания данного формата 2016-й: еще «вчера» Иран подписал ядерную сделку СВПД, санкции с государства снимались, страна раскрывала свой экономический потенциал. Европа, со своей стороны, получала гарантии того, что сейчас в ЕС помимо российского газа поступит также и иранский по тому же самому Южному газовому коридору.

Но с того момента многое изменилось. В первую очередь, к власти в США пришел ультра антииранский лидер, который вновь обострил ситуацию вокруг Ирана, ввел обратно санкции и довел дело до «красной линии». С другой стороны, в подвешенном состоянии оказался российский газовый проект «Северный поток-2».

На днях в Туркменистане состоялся саммит прикаспийских государств. По итогам встречи, представители Ирана выступили против строительства газопровода в Каспийском море.

«Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона… Иран выступает против его строительства», — заявил представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме.

Он напомнил, что Иран предлагал соседям использовать его инфраструктуру — газопроводы и терминалы — для поставки газа на мировые рынки.

Немного ранее с подобным заявлением выступила и российская сторона. Накануне первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что «интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами», — сообщает ИТАР ТАСС.

Такая позиция региональных «партнеров» ставит Азербайджан в затруднительное положение. Причем азербайджанская сторона в данном вопросе страдает больше, чем все остальные выгодополучатели, так как Азербайджан под этот проект взял крупные кредиты под госгарантии, а без туркменского и иранского газа Южный газовый коридор не окупится даже по самым оптимистичным прогнозам.

Другой момент — это то, что даже Дональд Трамп со всеми своими антииранскими санкциями, оставил «коридор» для иранской нефти, которая должна поступать на европейские рынки через Южный газовый коридор. То есть Иран спокойно мог транспортировать газ исключительно по данному проекту.

Но как показали последние события в Ормузском проливе, а именно «танкерная война», Иран решил повысить ставки. Речь идет о давних претензиях Тегерана к европейским партнерам по СВПД, которые, несмотря на все свои заверения, не поддерживать американские санкции против Ирана, так ничего и не предприняли для того, чтобы обойти их. В таком случае, зачем Ирану продавать ЕС свой газ, если деньги все равно не будут переведены из-за санкций.

«Ход конем» со стороны Тегерана с одной стороны поставил европейцев в сложное положение, с другой сблизившись в нелегкий для себя момент с Москвой, укрепил позиции России в переговорном процессе по Северному потоку-2, и напоследок, оставил Баку под тяжелым грузом. В таких условиях формат теряет для нас всякий смысл и не стоит удивляться, если через определенное время станет известно, что саммит отменил президент Азербайджана.