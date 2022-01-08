«Что, ребята, получили мы ответку от НАТО перед самыми переговорами? Ударили в самое подбрюшье, в Казахстан (у нас 7600 км границы) и сунули нож в бок Китаю. Сказка!» Об этом написала известная российская журналистка и радиоведущая Дарья Асламова, касаясь ситуации в Казахстане, передает NEWS.am.

«Они там животики надрывают от хохота! Мы им ультиматум, они нам полыхающий Казахстан, где свыше трех миллионов русских, которых придется спасать, и еще остатки прекрасной русскоговорящей казахской интеллигенции. А там еще вечно «мирная» Киргизия под боком. И Китаю теперь не до Тайваня, у них на границе война. Какая теперь Украина? Опять нас переиграли. И дураки мы будем, если поступим, как в 2014-м и просрем все. Это шах-мат. Нет, даже круче. Они просто перевернули шахматную доску и долбанули нас по башке. Гениальная комбинация. Ну, и по «мелочевке»: у нас там Байконур и ракетный полигон Сары-Шаган», — заключает Асламова.

Очень интересная версия, конечно. И вновь на тему не стихийного характера протестов, возникших в Казахстане. Но интересно, может ли оказаться так, что эти события действительно были как-то подгаданы Западом (с помощью спецслужб, надо полагать), чтобы утереть нос России из-за недавних предложений Путина в адрес НАТО? Или это слишком уж фантастическое допущение? Своими мыслями на этот счет поделились с # известные эксперты.

Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова (Москва):

— Я понимаю, что есть соблазн у очень многих людей сопоставлять предстоящие переговоры с Западом по гарантиям безопасности с тем, что происходит в Казахстане. Но по всем моим наблюдениям, согласно моему пониманию и пониманию моих коллег-экспертов, динамика событий в Казахстане обусловлена абсолютно внутренними процессами и никаким образом не связана с российско-американским диалогом. Здесь присутствует фактор экономической стагнации и завышенных ожиданий людей от экономического развития, проблем с запросом людей на социальную справедливость – в достаточно успешном Казахстане не все регионы равномерно развиты и поэтому существует дисбаланс. Всё это стало социальной базой тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем в Казахстане, серьезных протестов по всей стране, в первую очередь, в Алматы.

Присутствует ли фактор Запада в происходящем? Да, в каком-то может быть инструментарном ключе какие-то социальные сети используются для координации усилий, для мобилизации людей, так же, как российский Telegram используется для связи между различными группами людей. Но, например, об активности неправительственных организаций говорить не приходится, потому что в Казахстане их деятельность жестко ограничена и их не так много, чтобы они могли, как например в Кыргызстане быть фактором внутренней политики.

Конечно, сопоставление по времени всех происходящих событий во многом наталкивает на такие мысли, как вышеприведенные, но опять же, это слишком поверхностная аналитика, и она далека от понимания тех глубинных процессов, которые происходят в том же Казахстане — на уровне формирования новой конфигурации власти с уходом Назарбаева, социально-демографических процессов, роста молодого населения юга и других регионов, которые не имеют работы, и которые стали движущей силой протестов. Это люди, которые требуют хоть какой-то прикаянности в жизни, поэтому здесь все иные, внешние совпадения, на мой взгляд, случайны.

Ровшан Ибрагимов политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея):

— Про Дарью Асламову в принципе известно, что это великая дура, а теперь она еще рядится в аналитика в сфере геополитики? Ну, когда человек безграмотен, ему легче объяснять любую ситуацию, и я думаю, особого внимания ее словам уделять не нужно.

В целом же, я понимаю, что в России не только она может думать таким образом, поэтому стоит лишь отметить, что блоку НАТО в принципе наплевать, что творится в постсоветском пространстве, поскольку это не сфера его ответственности. Вообще-то, западные институты, такие как ЕС, НАТО, а также США, давно признали постсоветское пространство сферой влияния России. В целом, некоторые разногласия между ними в последнее время происходят в контексте стран бывшего СССР, расположенных в Европе – Украины, Молдовы, Грузии. Ведь потенциально они имеют право стать членами как НАТО, так и Евросоюза. Хотя, если всмотреться в документы этих структур, никто эти страны там не ждал и не ждет.

Что касается Казахстана, если Россия действительно проделала всё это, как высказывается Дарья Асламова, то идиотка не только она – поскольку это лишняя головная боль, огромные территории, и еще одна «Украина» у своих границ. То есть, это создание себе новых врагов на ровном месте. Если Россия будет продолжать так «переигрывать» врагов, которые в принципе для нее то же, что мельницы для Дон Кихота, то в скором времени у Москвы останется только один друг – Дарья Асламова.