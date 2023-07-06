Накануне в Баку стартовало заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН), в котором приняли участие представители стран, входящих в данную организацию.

Помимо всех прочих, в мероприятии принимал участие также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, которого принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Выступая на заседании, глава МИД Ирана заявил, что Тегеран поддерживает мирное урегулирование споров в регионе Южного Кавказа.

Он также отметил, что его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам министра, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым он убедился в том, что азербайджанская сторона привержена выполнению трехстороннего заявления.

Абдоллахиян добавил, что Азербайджан поддерживает открытие коммуникаций и транспортных путей, что отражено в трехстороннем заявлении.

«Этот регион имеет большой транзитный потенциал. Иран поддерживает сотрудничество для реализации этой цели, потенциала», – подчеркнул он.

Согласитесь, что иранский министр сделал довольно примечательное заявление, учитывая тот факт, что в последнее время отношения между нашими странами сложно назвать дружелюбными.

И вообще, на протяжении всего периода двухсторонних отношений Азербайджана и Ирана после приобретения нашей страной независимости, то и дело между сторонами возникали политические трения, которые порой накалялись до предела.

Тегеран в отношении Азербайджана неизменно придерживался агрессивной позиции, что особенно ярко проявилась во время 44-дневной войны и после нее. Иран в армяно-азербайджанском конфликте однозначно занял сторону агрессора, при этом усилив давление на жертву оккупации – Азербайджан.

Кроме того, в прошлом году Иран в течение нескольких месяцев на границе с Азербайджаном дважды провел военные учения. Баку ответил тем же. Помимо этого, стороны неоднократно обменивались жесткими заявлениями, что не способствовало смягчению обстановки.

Однако сегодня мы наблюдаем, как официальный Тегеран сменил риторику. Мало того, Аболлахиян затронул довольно болезненный для армян момент, которых персы считают своими не только друзьями, но и братьями. Речь идет о трехстороннем соглашении от 9-10 ноября 2020 года.

Как известно, армянская сторона, следуя традиции называть черное белым и наоборот, каждый раз поднимает вой по поводу того, что Баку не выполнил ни одного пункта договора. Тем самым, Ереван и представители сепаратистского огрызка пытались и пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество, стараясь выставить себя жертвой «кровожадных» азербайджанцев.

Циничность этих утверждений возводится в степень потому, что именно армянская сторона до сих пор не вывела остатки вооруженных формирований и всеми путями торпедирует реализацию Зангезурского коридора.

Впрочем, Азербайджану не составляет большого труда в одностороннем порядке вынудить Армению выполнить эти пункты. И установка ППП «Лачин» на въезде в Лачинскую дорогу – лишь первый шаг на этом пути.

И вот в этой ситуации ближайший союзник Армении Иран заявляет, что Азербайджан выполняет взятые на себя в рамках трехстороннего соглашения, особо отметив вопрос открытия коммуникаций.

Несомненно, это стало неожиданностью, и если следовать армянской логике, «ударом в спину» со стороны своих братьев. И вот тут для хаев возникает патовая ситуация.

Во-первых, хватит ли у Еревана смелости и глупости обвинить Тегеран в «необъективной» позиции и «предательстве»? Если да, то Армению, и без того находящуюся в глубокой… пропасти, ждут еще одни «геноцидальные» шаги, на этот раз со стороны Ирана.

Во-вторых, в приверженности обязательствам говорят и на Западе. Означает ли это, что Иран и Запад выступают с одной площадки и имеют одинаковый подход к данному вопросу? Нонсенс.

Следовательно, «обиженному» Еревану не стоит искать виновников своих бед на стороне. Единственная причина того, что Армения оказалась в ситуации, когда и Ирану надоело потакать ее капризам, кроется в собственной деструктивной позиции.

Как отметил Абдоллахиян, «этот регион имеет большой транзитный потенциал», и Иран не собирается жертвовать своими экономическими интересами даже ради армянских братьев.

Впрочем, Азербайджану, по-большому счету, не стоит питать особых иллюзий, учитывая кем было сделано данное заявление. И речь не идет об отдельно взятой персоне, а о представителе конкретной страны, которая завтра может вновь сменить риторику.

Тут уместно вспомнить слова Майкрофта Холмса, давшего совет своему знаменитому брату, Шерлоку Холмсу: «Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками — не верь никому, ни единому слову».

Золотые слова. И они поднимаются в цене, когда речь заходит об иранских политиках. Как говорится, обжегшись на молоке (причем, не раз), невольно станешь дуть на воду…