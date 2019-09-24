Российские кинематографисты: Баку приобрел парижский шик

В Баку стартовала Неделя российских фильмов в Азербайджане. Организаторы мероприятия — Министерства культуры Азербайджана и России, посольство России и продюсерский центр «Кинофест» (Россия).

Церемония открытия состоялась в киноцентре «Низами», в ней приняли участие представители российского кинематографа, деятели культуры и журналисты.

Неделя российских фильмов проходит в Баку уже в пятый раз, и каждый год организаторы стараются привезти бакинцам лучшие новинки.

Открывая вечер, директор продюсерского центра «Кинофест» Сергей Брагин рассказал, что бакинцам будет представлено 10 новых фильмов:

«С каждый годом программа Недели российского кино становится все интересней. Зрители в Баку очень отзывчивые, и мы счастливы знакомить вашу публику с новинками кино, из года в год превращая это мероприятие в яркое и значимое событие», — подчеркнул он.

Семь из 10 фильмов будут представлены в киноцентре «Низами», остальные – в кинозале Центра современного искусства YARAT.

Выступая на открытии вечера, заслуженный деятель искусств, директор киностудии «Азербайджанфильм» Джамиль Гулиев отметил, что из года в год бакинский зритель получает прекрасную возможность соприкоснуться с российским киноискусством. «Картины, которые представлены в программе, очень интересны и зритель с удовольствием будет их смотреть», — сказал он.

Гостей также поприветствовал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

После официальной части зрителям был представлен фильм «Битва».

Автор картины — российский режиссер азербайджанского происхождения Анар Аббасов, посвятил историю молодому и амбициозному танцору, мечтающему покорить все вершины. Но в результате травмы герой теряет слух и смысл жизни, который видел в танце.

Сегодня свою картину – «Танки» зрителям представит режиссер Ким Дружинин.

В интервью «Зеркало» он рассказал о том, что с волнением ждет встречи с бакинским зрителем:

«Я впервые в Баку, много слышал об этом прекрасном городе, и знаю, что зритель здесь очень интеллигентный и с хорошим вкусом. С интересом буду ждать отзывы бакинцев. Сам я в полнейшем восторге от Баку, с удовольствием прогулялся по центру и в Старом городе. Уютный, чистый, очень красивый город, абсолютно безопасный. Но главное, здесь живут замечательные люди…», — поделился режиссер своими впечатлениями.

Сергей Ливнев привез в Баку свой новый фильм «Ван Гоги».

В интервью «Зеркало» он признался, что давно мечтал снова оказаться в нашем городе, где не был с середины 90-х.

«Баку очень изменился, похорошел, приобрел парижский шик и новый облик».

Рассказывая о своем фильме, режиссер отметил, что снял его после 20 летнего перерыва в режиссуре.

«Для меня это особая история, ведь я начинал как режиссер, потом занялся продюсированием. Рассказывать о фильме дело неблагодарное, особенно, когда это делает режиссер, который его снял. Думаю, зрители сами его оценят», — сказал он.

В состав российской делегации, прибывшей на кинонеделю в Баку, также вошли сценарист и актер фильма «Домовой» Дмитрий Бедарев и продюсер фильма «Дорогой папа» Георгий Малков.

«Делегация в этом году сугубо мужская», — отметил Сергей Брагин.

25 сентября в киноцентре «Низами» зрителям будет представлен фильм «Домовой», 26 — «Мой дорогой папа», 27 — «Любовницы», 28 — «Спасти Ленинград» и 29 — «Давай разведемся».

В Центре Современного Искусства YARAT сегодня покажут картину «Ван Гоги», 27 сентября фильм «Война Анны». Завершится праздник кино 28 сентября показом фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Вход на все сеансы – свободный.