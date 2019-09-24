Российские кинематографисты: Баку приобрел парижский шик

В Баку стартовала Неделя российских фильмов в Азербайджане. Организаторы мероприятия — Министерства культуры Азербайджана и России, посольство России и продюсерский центр «Кинофест» (Россия).
Церемония открытия состоялась в киноцентре «Низами», в ней приняли участие представители российского кинематографа, деятели культуры и журналисты.
Неделя российских фильмов проходит в Баку уже в пятый раз, и каждый год организаторы стараются привезти бакинцам лучшие новинки.
Открывая вечер, директор продюсерского центра «Кинофест» Сергей Брагин рассказал, что бакинцам будет представлено 10 новых фильмов:
«С каждый годом программа Недели российского кино становится все интересней. Зрители в Баку очень отзывчивые, и мы счастливы знакомить вашу публику с новинками кино, из года в год превращая это мероприятие в яркое и значимое событие», — подчеркнул он.
Семь из 10 фильмов будут представлены в киноцентре «Низами», остальные – в кинозале Центра современного искусства YARAT.
Выступая на открытии вечера, заслуженный деятель искусств, директор киностудии «Азербайджанфильм» Джамиль Гулиев отметил, что из года в год бакинский зритель получает прекрасную возможность соприкоснуться с российским киноискусством. «Картины, которые представлены в программе, очень интересны и зритель с удовольствием будет их смотреть», — сказал он.
Гостей также поприветствовал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
После официальной части зрителям был представлен фильм «Битва».
Автор картины — российский режиссер азербайджанского происхождения Анар Аббасов, посвятил историю молодому и амбициозному танцору, мечтающему покорить все вершины. Но в результате травмы герой теряет слух и смысл жизни, который видел в танце.
Сегодня свою картину – «Танки» зрителям представит режиссер Ким Дружинин.
В интервью «Зеркало» он рассказал о том, что с волнением ждет встречи с бакинским зрителем:
«Я впервые в Баку, много слышал об этом прекрасном городе, и знаю, что зритель здесь очень интеллигентный и с хорошим вкусом. С интересом буду ждать отзывы бакинцев. Сам я в полнейшем восторге от Баку, с удовольствием прогулялся по центру и в Старом городе. Уютный, чистый, очень красивый город, абсолютно безопасный. Но главное, здесь живут замечательные люди…», — поделился режиссер своими впечатлениями.
Сергей Ливнев привез в Баку свой новый фильм «Ван Гоги».
В интервью «Зеркало» он признался, что давно мечтал снова оказаться в нашем городе, где не был с середины 90-х.
«Баку очень изменился, похорошел, приобрел парижский шик и новый облик».
Рассказывая о своем фильме, режиссер отметил, что снял его после 20 летнего перерыва в режиссуре.
«Для меня это особая история, ведь я начинал как режиссер, потом занялся продюсированием. Рассказывать о фильме дело неблагодарное, особенно, когда это делает режиссер, который его снял. Думаю, зрители сами его оценят», — сказал он.
В состав российской делегации, прибывшей на кинонеделю в Баку, также вошли сценарист и актер фильма «Домовой» Дмитрий Бедарев и продюсер фильма «Дорогой папа» Георгий Малков.
«Делегация в этом году сугубо мужская», — отметил Сергей Брагин.
25 сентября в киноцентре «Низами» зрителям будет представлен фильм «Домовой», 26 — «Мой дорогой папа», 27 — «Любовницы», 28 — «Спасти Ленинград» и 29 — «Давай разведемся».
В Центре Современного Искусства YARAT сегодня покажут картину «Ван Гоги», 27 сентября фильм «Война Анны». Завершится праздник кино 28 сентября показом фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова».
Вход на все сеансы – свободный.