Парижский Disneyland возобновит работу 17 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении парка.

«Мы рады сообщить вам, что парижский Disneyland вновь откроется 17 июня», — отметили в парке. Там обратили внимание, что работа парка будет осуществляться с соблюдением усиленных мер по безопасности.

Открытие Disneyland уже переносилось дважды. Изначально оно планировалось на 13 февраля, однако затем было перенесено на 2 апреля. В марте администрация парка сообщила, что возобновление работы вновь переносится в связи с пандемией коронавируса.(ТАСС)