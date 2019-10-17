Республиканцев в Сенате США ориентировали на импичмент Трампа к 25 декабря

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) провел в среду инструктаж однопартийцев-сенаторов, рассказав о правилах процедуры отстранения президента страны от должности. В качестве возможного срока завершения процедуры в Палате представителей назывался День благодарения (28 ноября), а в Сенате — Рождество (25 декабря), сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сенатора Кевина Крамера (республиканец, от штата Северная Дакота).

«Один из гипотетических сценариев предусматривает то, что мы получим [утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение] к каникулам на День благодарения», — приводит телекомпания его слова. «Нас в том числе мотивируют подверстать все к Рождеству», — добавил Крамер.

В случае утверждения обвинений Палатой представителей и начала судебного процесса сенаторам надлежит совещаться шесть дней в неделю. Членам верхней палаты строго запрещается давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Нарушителей дисциплины будут выдворять из зала заседаний.(ТАСС)