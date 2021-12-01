Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего однопартийца, лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконнелла, требуя любыми средствами блокировать повышение госдолга, предложенное демократами. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Hill.

«Старая карга Митч МакКоннелл, которого радикальные левые демократы бьют по всем фронтам с тех пор, как им дали двухмесячную отсрочку, что позволило им «собраться», должен быть полностью готов воспользоваться лимитом госдолга, чтобы полностью убить новый законопроект демократов о социальных расходах (расточительство!), который навсегда изменит нашу страну», — сказал Трамп.

Трамп яростно критиковал МакКоннелла после того, как в октябре лидер республиканского меньшинства пошел на сделку с демократами сената по вопросу о повышении лимита федерального долга. Его последний выпад связан с тем, что Макконнелл и лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер обсуждают еще одну сделку, направленную на предотвращение дефолта в конце месяца.