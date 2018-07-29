Рейтинг блока Меркель упал до минимума за 12 лет

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%, сообщает Bild.
По данным издания, за неделю рейтинг блока Меркель упал на 1%.
При этом рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Меркель все равно остается выше, чем у конкурентов, передает korrespondent.net.
Рейтинг Социал-демократической партии Германии составил 18%, а партии Альтернатива для Германии – 15%.
Ранее сообщалось, что немцы испытывают больше доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем Меркель. По данным опроса, более 40% немцев хотят отставки канцлера.
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| 2018-07-29T09:45:56+00:00 29 июля 2018, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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