Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до минимального показателя с момента его избрания. Об этом сообщает социологическая служба Gallup.

По данным Gallup, рейтинг одобрения работы Джо Байдена впервые упал ниже 40% и составил 38%.

В период с сентября 2021 года по июнь 2022 года рейтинг президента колебался в пределах от 40% до 43%, отмечает служба.

Его рейтинг стал падать после всплеска случаев заболевания коронавирусом в США, с выводом войск из Афганистана, самой высокой инфляции за четыре десятилетия и рекордно высоких цен на топливо, заявили в Gallup.

Их опрос, проведенный 5–26 июля, также показал, что 59% американцев не одобряют работу Байдена, что является самым высоким показателем для него. Исследование также показало, что 45% американцев категорически не одобряют действия президента, категорически одобряют лишь 13%.

Джо Байден является 46-м президентом США. Он находится у власти с 20 января 2021 года.

«Ни у одного президента, избранного на его первый срок, не было более низкого среднего показателя за шестой квартал, чем у Байдена», — подчеркнули социологи.

В службе также узнали, что 87% республиканцев решительно не одобряют работу президента. Среди демократов и нейтральных респондентов рейтинг Байдена находится на низком уровне. (Газета.Ру)