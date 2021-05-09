Рейтинг ХДС/ХСС в Германии упал до исторического минимума

Рейтинг популярности консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) среди немецких партий упал за неделю на один процентный пункт до 23%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для газеты Bild am Sonntag.

Никогда еще за всю историю проведения опроса рейтинг ХДС/ХСС не находился на столь низком уровне. Менее чем за пять месяцев до выборов в Бундестаг блок уступает лидерство партии «Союз-90″/»Зеленые», которые по сравнению с прошлой неделей потеряли также один пункт, но сохранили за собой первое место с 26%.

Если бы выборы проходили в воскресенье, то социал-демократы (СДПГ) получили бы 16% голосов (плюс один пункт), Свободная демократическая партия — 12% (плюс один пункт), «Альтернатива для Германии» — 10%, Левая партия — 7%. Рейтинги последних двух за неделю не изменились.

В опросе, который проводился с 29 апреля по 5 мая, участвовали 1 910 граждан ФРГ. (ТАСС)