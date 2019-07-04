Реалити шоу и «шоколад» российско-азербайджанских отношений

Российско-азербайджанские отношения прошли разные периоды, и их стоит разделить на два этапа: первый – это период, когда у власти был Ельцин, и Кремль откровенно поддерживал Ереван и во многом стал причиной потери Карабаха Азербайджаном; второй уже после прихода к власти Владимира Путина, когда налаживание отношений пошло по новым правилам игры и пошли по нарастающей.

Тем не менее, острые углы в отношениях всегда были и остаются. Карабахский конфликт еще не решен, и Россия при всем этом пытается казаться объективной, но остается основным союзником Армении. Это очевидно на всех этапах взаимоотношений между Москвой и Ереваном и, в целом в, отношении к азербайджанцам и армянам. Взять, к примеру, российские СМИ: представители армянской нации занимают позиции лучшие, чем даже сами русские, и зачастую выдают позицию Армении в политических вопросах за позицию Москвы.

Армянские, проармянские журналисты, эксперты, аналитики, целые издания, заполонили все информационное поле российской журналистики. Практически на всех политических ток-шоу ведущих российских телеканалов должен быть хотя бы один журналист или эксперт из представителей соседней страны. Это как говорится не писаный закон. Они будут комментировать все, начиная от ситуации в Венесуэле, Украине, на Ближнем Востоке, российско-американские отношения и даже проблемы мусульман рохинджа в Мьянме.

Универсальные «hərşeyşunası» (всезнайки), которые не будучи русскими, готовы топить каждого за интересы России. Как-то коллега из России сказал такую вещь, что это не информационно-аналитические передачи, а скорее телесериал, где есть постоянно хорошие и плохие герои. Все выполняют свою роль и за нее получают не слабые деньги. Но вопрос не в том, кто, сколько зарабатывает и как зарабатывает, а в том, что проармянская речь на РосТВ негативно влияет на отношения двух стран – от этого никуда не деться. Причем неважно, смотрят эти передачи в Баку или нет, важно, что эти речи озвучиваются для широкой аудитории, большинство из которой, вероятно, даже не найдет Азербайджан на карте и так и не узнает правда это или нет.

А для того, чтобы выглядеть объективными и все эти реалити-шоу смотрелись правдоподобно, приглашаются удобные эксперты из Украины, США и других стран.

Когда Турция сбила российский бомбардировщик, на телеканалах РФ была острая нужда в проэрдогановском, ультрапротурецком эксперте, который сможет изъясниться на русском языке. Таких в Турции, естественно, немного, а найти в Москве сложно вдвойне. Нашли спецкора агентства «Ихлас» азербайджанца Фуада Аббасова. К нему можно относиться по-разному, кто-то говорит слишком слабый и удобный, кто-то думает иначе. Тем не менее, впервые на РосТВ появился такой человек. В эфире зазвучала протурецкая и проазербайджанская позиция.

Правда, спустя какое-то время Фуада Аббасова перестали приглашать на передачи, видимо стал не нужен. Тот начал вести активную деятельность уже у себя на интернет канале. В итоге его арестовали и депортировали.

Интереснее всего в истории Аббасова то, что за время его ареста, а он гражданин Азербайджана, ответственные структуры молчали. Для них такого журналиста просто не существовало, хотя эти же структуры активно пользовались услугами Аббасова в Москве.

Видимо, что-то в отношениях Баку и Москвы пошло не так, раз азербайджанского журналиста арестовали и выдворили чуть ли ни как террориста? Если верить официальным структурам Азербайджана, отношения между странами на самом высоком уровне «в шоколаде». Почему нельзя было решить этот вопрос более цивильным методом? Помнится несколько лет тому назад, журналист «Лидер ТВ» за неудобный вопрос Сергею Лаврову был освобожден от занимаемой должности, а на этот раз дошло аж до депортации журналиста. Тут резонно всплывает вопрос: А можно вообще азербайджанским журналистам работать в Москве? Или же для защиты азербайджанских интересов в медиа пространстве России нужно нанять армянина?