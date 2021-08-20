«Разработана инструкция по питанию больных коронавирусом».

Как сообщает АПА, об этом в эфире программы «TƏBİB məsləhəti» сказала главный специалист Отдела продовольственного обеспечения и контроля TƏBİB Шумара Гараджаева.

Она отметила, что в ближайшие дни инструкцию предусмотрено раздать больницам.

По ее словам, иногда после вакцинации люди принимают пищу, которая может вызвать аллергию и связывают реакцию на эту пищу с вакциной: «После вакцинации не рекомендуется есть шоколад, употреблять спиртные напитки».