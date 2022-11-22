Зарплаты и пенсии наших граждан не могут угнаться за ростом цен. По этой причине традиционные для конца года вопросы относительно арифметики социально значимых показателей обретают особую остроту.

При верстке госбюджета на очередной финансовый год уже появились контуры нового прожиточного минимума. Он, как выяснилось, составит 246 манатов и впервые сравняется с критерием нуждаемости. Глава министерства труда и соцзащиты Сахиль Бабаев важно заметил, что критерий нуждаемости и прожиточный минимум являются индикаторами, используемыми при расчете адресной социальной помощи, и их повышение может создать условия и для увеличения в следующем году размера адресной социальной помощи на 30 процентов.

Способна ли эта надбавка угнаться за ростом цен? Конечно же, рост социально значимых показателей всегда радует, однако же, по мнению граждан и представителей аналитических кругов, этой суммы явно недостаточно, чтобы покрыть дорожающую жизнь. По словам экономиста Натига Джафарли, подсчеты потребительской корзины выводятся из ее состава, а он впечатляет:

«По действующей минимальной продовольственной корзине, утвержденной постановлением №182 Кабинета Министров от 6 июня 2014 года, нашему человеку для выживания потребуется в год 136 кг 800 г хлеба и хлебобулочной продукции. В день это 375 г мучного. На хлеб авторы потребительской корзины не поскупились, поскольку это – самый дешевый продукт, а главное, им можно «заполнить» норму полагающихся калорий. На втором месте после хлеба – картофель. Его годовое потребление — 54 кг 800 г в год, то есть 150 г в день. Преобладание второго хлеба в продовольственной авоське азербайджанцев тоже понятно – этот продукт тоже достаточно калорийный».

Зато мяса и мясной продукции, особенно рыбы, ощутимо меньше. Правительство считает, что в день нашим гражданам достаточно съесть 90 г мяса, а в год им достаточно 32 кг 900 г. Кроме этого, в корзину положили 7 кг сливочного масла, по 19 г в сутки. Рыбы и рыбопродуктов — 7 кг 700 г в год, а дневная норма всего 21 г. Растительного масла, маргарина и прочих жиров – 10 кг 900 г, или 29 г в сутки.

«Может ли трудоспособный человек выжить, руководствуясь такими нормами?» – изумляется Джафарли. Впрочем, говорит аналитик, подходы к составу непродовольственной части корзины жизни тоже весьма специфические:

«Гражданам полагается три предмета верхней одежды на 8 лет – одна куртка или пальто на 2,5 года и девять предметов нижнего белья. Так что за 102 дня вы можете купить себе одни трусы. Чулок и носков – семь пар на полтора года, или одна пара на 78 дней. Обуви за 3,5 года можно приобрести аж 6 пар – одна пара на 213 дней. Особенно впечатляют нормы пользования интернетом – один час на семью в сутки. Так что за ответом на вопрос о нереально низких показателях прожиточного минимума и критерия нуждаемости далеко ходить не надо. Ведь все это подсчитывают, исходя из таких критериев потребительской корзины».

Но даже приведенный состав потребительской корзины стоит при наших рекордно растущих ценах намного больше, говорит собеседник, просто официальная статистика в нашей стране находится на службе политической риторики. И если подвести расчеты, приближенные к реальной стоимости жизни, то число находящихся за чертой бедности людей уж точно превысит официально декларируемые 5 процентов.

«Думаю, не помешало бы ради эксперимента организовать реалити-шоу: выдать добровольцам 246 манатов на месяц и посмотреть, как они на эти деньги будут существовать. Платить за еду, коммуналку, одежду, лекарства и пр…», — предложил Джафарли.

Какой должна быть минимальная зарплата и пенсия при текущем уровне инфляции? Для ответа на этот вопрос нужно учитывать не только пожелания граждан, но возможности бюджета Государственного фонда социальной защиты. По словам депутата Вахида Ахмедова, нужно поднять минимальный размер оплаты труда в стране до 500 манатов. Но бытует мнение, что резкое повышение МРОТ может спровоцировать новую волну цен. В последний раз минимальный порог зарплат поднимали в начале января 2022 года, и в настоящее время он составляет 300 манатов.