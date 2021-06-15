Мировые цены на шоколад резко увеличатся из-за роста стоимости пальмового масла, пообещал Bloomberg. Агентство указало, что цена пальмового масла, которое используют при производстве многих продуктов — от шоколада до зубной пасты и губной помады, подскочила на 120 процентов за последний год.

Рост цен на пальмовое масло может привести к подорожанию губных помад, шоколада, зубной пасты и других товаров. Наконец, предприятия пищевой промышленности попытаются в очередной раз удешевить производство продуктов питания. И такое дает нам повод подозревать, что в составе продуктов появится еще больше растительных жиров, а именно дешевого пальмового масла.

Восстановление от худшего кризиса за последние сто лет происходит в разных странах неравномерно, отмечают аналитики. При этом резко возросший рост спроса и возникающий дефицит поднимают цены до пиковых значений буквально на все: от продуктов питания до полупроводников и металлов. При этом главным риском для рынков стала неконтролируемая инфляция: на фоне дефицита цены выросли буквально на все. Не осталось в стороне от этих процессов и пальмовое масло. Стоимость этого продукта, входящего в состав целого ассортимента продукции широкого потребления, подскочила сразу на 120%.

На его производстве сильно сказываются последствия пандемии коронавируса, а спрос на сырье остается по-прежнему высоким. При этом рынок шоколада и изделий из него насыщен и пока роста не ожидается, считает экономист Фуад Ализаде.

Сейчас пальмовое масло реализуется по цене 1091 доллар за тонну. Участники рынка говорят, что из-за пандемии коронавируса с производством масла возникли сложности, а спрос на него при этом остается высоким. Основными поставщиками пальмового масла являются Малайзия и Индонезия, на которые приходится примерно 84% мирового рынка. Из-за пандемии и антиковидных ограничений в этих странах возник дефицит рабочей силы, а объемы производства сократились. Одновременно с этим крупнейшие потребители пальмового масла в лице Индии и Китая стали наращивать объемы импорта.

Альтернативы пальмовому маслу пока нет. Если фирмы будут использовать другое сырье, это обойдется дороже. Например, соевое масло, второе по потреблению, в прошлом году подорожало на 150 процентов, а подсолнечное — более чем в два раза. Помимо этого, продолжает расти стоимость какао-бобов на уровне 2286 долларов за тонну и это пока приемлемо для производителей шоколада.

Азербайджан тоже производит шоколад, но в небольших объемах. Большую часть этого лакомства страна импортирует, главным образом, из России и Украины – в этих странах ожидают удорожания производства и розничных цен из-за дорожающего сырья. По мнению руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, подорожание импорта, безусловно, скажется на местном рынке. Ведь только за три месяца этого года из РФ импортировано 3,316 тыс. тонн шоколада (рост на 18,1%) на сумму $8 млн 987,75 тыс. (рост на 13,8%). В целом, на РФ пришлось 60,4% импорта шоколада в Азербайджан за январь-март 2021 года. Собственно, пальмовое масло используют также многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez и Nestle.

По словам защитника потребительских прав, без этого тропического сырья сегодня не обходится производство шоколадных и кондитерских изделий, а лидирует по применению пальмового масла молочная промышленность. Львиная доля «молочки» на местном рынке включает пальмовое масло, сказал эксперт. По его словам, существует два вида пальмового масла — для производства косметики и парфюмерии и пригодный к употреблению в пищу. Однако случается, что дешевое пальмовое масло, предназначенное для технических целей и производства непродовольственных товаров, проникает на рынки постсоветских стран и может быть использовано в пищу. Такие моменты должны отслеживать ответственные структуры.