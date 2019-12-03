Рафаэль Дадашев госпитализирован в Центральную больницу нефтяников

Вчера вечером в Центральную больницу нефтяников Баку был доставлен 74-летний известный азербайджанский актер, кавалер ордена «Шохрат», народный артист Рафаэль Дадашев. В данное время его состояние стабильное, сообщил Trend Life главврач больницы Гусейн Шахмалыев.

«Рафаэль Дадашев был доставлен к нам вчера вечером. Лежит в кардиологическом отделении с диагнозом постинфарктного кардиосклероза и хронической обструктивной болезни лёгких. В настоящее время состояние стабильное. В данное время находится в интенсивном блоке, сегодня вечером или завтра утром будет помещен в палату», — сказал Гусейн Шахмалыев.

Постинфарктный кардиосклероз – форма ишемической болезни сердца, характеризующаяся частичным замещением сердечной мышцы соединительной тканью в исходе инфаркте миокарда.

| 2019-12-03T16:23:27+00:00 3 декабря 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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