Рафаэль Дадашев госпитализирован в Центральную больницу нефтяников

Вчера вечером в Центральную больницу нефтяников Баку был доставлен 74-летний известный азербайджанский актер, кавалер ордена «Шохрат», народный артист Рафаэль Дадашев. В данное время его состояние стабильное, сообщил Trend Life главврач больницы Гусейн Шахмалыев.

«Рафаэль Дадашев был доставлен к нам вчера вечером. Лежит в кардиологическом отделении с диагнозом постинфарктного кардиосклероза и хронической обструктивной болезни лёгких. В настоящее время состояние стабильное. В данное время находится в интенсивном блоке, сегодня вечером или завтра утром будет помещен в палату», — сказал Гусейн Шахмалыев.

Постинфарктный кардиосклероз – форма ишемической болезни сердца, характеризующаяся частичным замещением сердечной мышцы соединительной тканью в исходе инфаркте миокарда.