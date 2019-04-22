Против наследственности не попрешь…

В минувшее воскресенье стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский победил на президентских выборах пока еще действующего главы государства Петра Порошенко. Последний , не дождавшись окончательного подсчета голосов, смирился с реальной картиной и своим поражением.

Он также отметил, что в ближайшее время позвонит своему сопернику Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой. Порошенко заявил, что, несмотря на поражение, он остается в политике и пообещал, что его команда намерена и далее «противостоять планам Кремля и защищать страну».

Ну что же, украинский народ сделал свой выбор, предпочтя олигарху актера. Стоит отметить, что это не первый случай в истории мировой политики, когда служитель, с позволения сказать, искусства становился главой государства. Наиболее ярким примером является покойный Рональд Рейган, дважды избранный президентом такой супердержавы, как США. Как известно, в прошлом Рейган, в шутку заявивший о намерении «через пять минут начать бомбардировку России», был актером Голливуда.

Не знаем, сумеет ли Зеленский на посту президента Украины достичь таких же успехов на политическом поприще, как Рейган, но на постсоветском пространстве он сумел создать прецедент. Наверняка, сегодня каждый актер, шоумен, и даже человек, имеющий опосредованное отношение к искусству, задается вопросом: «Почему бы и нет?».

Ну, а пока кто-то об этом думает, кое-кто решил высказать это желание вслух. И, естественно, первым такую мысль озвучил никто иной, как представитель «многострадального» армянского народа.

Так, российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян опубликовал совместные фотографии с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, передает rusarminfo..

«8 лет назад я и президент Украины занимались творчеством! (Зеленский сыграл роль Новосельцева в фильме Андреасяна «Служебный роман. Новое время»- прим.авт. ) И, на мой взгляд, очень даже успешно! Поздравляю Владимира! В целом я не знаю, какой он будет президент, но человек он замечательный! После такой победы кинобизнеса я подумываю о том, чтобы лет через десять стать президентом маленькой, но очень гордой страны! Грабить не буду, только любить, творить и созидать!», — написал в комментариях к фотографиям Андреасян в своем Instagram.

Подписчики режиссера поддержали его желание, пригласив в Армению сейчас, однако Андреасян ответил, что к этому будет готов только через 10 лет.

Откровенно говоря, очень даже неплохая идея, и самое главное, вполне осуществимая. Коли уж бывший сантехник Серж Саргсян смог занять кресло президента Армении, а уличный популист Никол Пашинян возглавить правительство этой страны, то Андреасяну, как говорится, сам Бог велел. Тем более, что как режиссер он предпочитает такие жанры, как комедия и фантастика.

Правда, ситуация, царящая сегодня в Армении, больше напоминает трагикомический жанр, но зато с фантастикой там все в порядке. В этом смысле Андреасян на посту главы государства может порезвиться вдоволь, не забыв предварительно провести в стране референдум об изменениях в Конституцию страны с возвращением прежних полномочий президента.

Однако, думается, что Армению не спасет ни актер, ни режиссер, ни дворник. Отравленное неоправданными амбициями национальное сознание армянского народа является препятствием для развития во всех сферах жизнедеятельности. А не грабить у Андреасяна не получится: против наследственной информации, квинтэссенцией которой является присвоение чужого, не попрешь.