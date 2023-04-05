В лихие 90-ые годы, когда в России, да что там лукавить, на всем пространстве обломков «нерушимого» Союза, вакуум беспредела заполняла попса. Именно попса отражала настроение разношерстной толпы, некогда бывшей «единой и нерушимой семьей». Нерушимая семья не выдержала испытание временем, но слова из песенного фольклора запомнились надолго.

Жившие в 90-ые прекрасно помнят хит тех лет группы «Отпетые мошенники». Припевом незатейливой песенки было глубокое умозаключение: «Девушки бывают разные — черные, белые и красные».

Сегодня «Отпетых мошенников» нет (хотя, как знать), но дух остался. С интересной и актуальной трансформацией.

Есть такая интересная сфера в психологии. Физиогномика называется. Так вот, физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения.

Автор этих строк – не специалист в этой области человеческой психологии, но просматривая ролик спича президента России Владимира Путина, на ум приходят «Отпетые мошенники». Просто вместо разнообразных девушек уместно вспомнить о вариациях… вздохов.

Действительно, вздохи бывают разные. Можно вздохнуть облегченно, когда «гора с плеч», можно вздохнуть после тяжелого рабочего дня. А можно и вздохнуть и от бессилия и отчаяния.

Именно так можно оценить блеклую и лишенную всякого былого энтузиазма речь несостоявшегося «Петра Первого» XXI века.

Любой эксперт-физиогномист средней руки определит по мимике Владимира Владимировича состояние растерянности и неуверенности в том, что делать дальше.

Согласитесь, что сегодня президент России оказался в наисложнейшем положении, затеяв кровавую игру в Украине.

Сегодня Россия оказалась на поле боя в том же положении, как гитлеровская Германия в 1939-1945 годах прошлого века. По иронии судьбы, некогда противостоящий «коричневой чуме» СССР, сегодня в лице России поменялся местами с фашистской Германией. Те же методы, та же экспансия в отношении соседних стран, и тот же беспредельный амбициоз.

Но вернемся к видео. Судя по словам Владимира Путина о том, что «санкции – это надолго», вывод напрашивается очевидный. Точнее, несколько выводов.

Первый, и главный, аспект: Москва не собирается отказываться от своей безумной авантюры, и, следовательно, роль санкционного изгоя вполне устраивает Кремль. Устраивает через скрежет зубов.

Во-вторых, становится ясно, что военно-промышленный комплекс России не в состоянии тягаться с западными военными ресурсами.

В-третьих, Путин косвенно дал понять своим согражданам, что в условиях санкций придется затянуть потуже пояса. Ведь если остальные отрасли экономики перейдут на режим военной промышленности, то на диету придется сесть основательно.

Надеюсь, что нет необходимости объяснять, к какой категории относится «вздох» несостоявшегося новоявленного российского «императора».

В шахматах есть такое понятие: цугцванг. Оно означает положение, при котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Сегодня Владимир Путин оказался именно в такой ситуации. И любой шахматист при виде такой картины признал бы свое поражение во имя того, чтобы избежать еще более позорного.

Однако Путин, сидя за «международной шахматной доской», не в состоянии принять очевидность: он против не только позорного поражения, но и поражения вовсе. И это ничего хорошего не сулит всем нам.

Безумец, оказавшийся в положении цугцванга, может снести все фигуры на шахматной доске. И саму доску перевернуть.

История имеет обыкновение повторяться. 80 лет назад небольшого роста маньяк мирового масштаба погрузил в океаны крови все человечество. Сегодня мы наблюдаем такую же угрозу. Но с одним большим НО.

Даже у бесноватого Гитлера были определенные рамки. А умом Россию, а тем более русского мужика — точно не понять. Особенно, если у него под рукой «красная кнопка»…