Проект TAP осуществлен почти на 89%

Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершено на 88,5 процента, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Напомним, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода — 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP — 20 процентов, SOCAR — 20 процентов, Snam — 20 процентов, Fluxys — 19 процентов, Enagás — 16 процентов, Axpo — пять процентов.

| 2019-08-02T13:18:36+00:00 2 августа 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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