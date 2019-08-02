Проект TAP осуществлен почти на 89%

Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершено на 88,5 процента, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Напомним, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода — 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP — 20 процентов, SOCAR — 20 процентов, Snam — 20 процентов, Fluxys — 19 процентов, Enagás — 16 процентов, Axpo — пять процентов.