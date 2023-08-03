Армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатряна, совершившего преступление против человечности, хотелось бы еще раз напомнить, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников.

Как передает АПА, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

«Арест этого лица осуществлен в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Вместо того, чтобы защищать и прикрывать свои действия, армянская сторона должна поддержать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за совершение преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации», — подчеркивается в сообщении.