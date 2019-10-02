Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Британский принц Гарри и его супруга Меган подали в суд на таблоид Mail on Sunday, опубликовавший частное письмо герцогини Сассекской, и его издателя Associated Newspapers.

«Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику. Мы считаем ее краеугольным камнем демократии, а в нынешней мировой ситуации – на всех уровнях – мы нуждаемся в ответственных СМИ как никогда. К сожалению, моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях – и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном», — говорится в официальном заявлении принца Гарри.