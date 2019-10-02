Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Британский принц Гарри и его супруга Меган подали в суд на таблоид Mail on Sunday, опубликовавший частное письмо герцогини Сассекской, и его издателя Associated Newspapers.
«Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику. Мы считаем ее краеугольным камнем демократии, а в нынешней мировой ситуации – на всех уровнях – мы нуждаемся в ответственных СМИ как никогда. К сожалению, моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях – и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном», — говорится в официальном заявлении принца Гарри.
«Людям дорого стоит эта безжалостная пропаганда, особенно когда это ложь и злые домыслы, и хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит – многие из вас могут это понять – я не могу описать, насколько это больно», — подчеркнул герцог Сассекский.
Он вспомнил свою мать, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе из-за преследования папарации. «Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — отмечает принц.
По его мнению, публикация личного письма герцогини таблоидом – способ манипулировать читательским мнением. Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
«До сих пор мы не имели возможности исправить постоянное искажение информации. Средства массовой информации, о которых идет речь, знали об этом и пользовались этим на ежедневной и часто ежечасной основе. Именно по данной причине мы решили подать в суд, процесс занял много месяцев», — отмечает принц.(РИА Новости)