Принц Гарри сравнил королевскую жизнь с «Шоу Трумэна и зоопарком»

Принц Гарри сравнил свою прежнюю жизнь с зоопарком и фильмом «Шоу Трумэна», главный герой которого живет в телевизионном шоу. Об этом он рассказал во время беседы с актером Даксом Шепардом в подкасте «Диванный эксперт», сообщает «Sky News».

Герцог Сассекский заявил, что размышлял об уходе из королевской семьи в 20 лет из-за опасений, что не сможет завести семью или избежать трагической судьбы своей матери, принцессы Уэльской Дианы.

«Это была моя работа. Я просто улыбался и терпел», — сказал Гарри.

По его словам, он хочет прервать круг страданий, которые были в жизни его родителей, чтобы избежать повтора в судьбах своих детей.

Также принц рассказал о подробностях психотерапии, которая помогла ему измениться.

«Как только я начал заниматься терапией, у меня было чувство, что я вытащил голову из песка, хорошенько встряхнул ее, и наконец-то пришел в порядок», — делится он.

Кроме того, принц Гарри рассказал о своих первых тайных встречах с будущей женой Меган Маркл в супермаркете в Лондоне. Он уточнил, что во время свиданий возлюбленные делали вид, будто не знакомы друг с другом.

Ранее стало известно, что принц Гарри вернулся в США в день юбилея королевы Елизаветы II. (Газета.Ру)