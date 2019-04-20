При Комиссии по госязыку создан мониторинговый центр

Кабинет министров принял решение об утверждении структуры юридического лица публичного права «Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку Азербайджанской Республики», численности его работников и определении фонда заработной платы.

Соответствующий документ подписал 20 апреля премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, утверждена структура юридического лица публичного права «Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку Азербайджана».

Численность работников центра составляет 17 штатных сотрудников.

Фонд ежемесячной зарплаты Мониторингового центра определен в размере 10 тысяч 80 манатов.