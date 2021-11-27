Достигнута договоренность о создании в Азербайджане Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом заявил сегодня на заседании министров иностранных дел ОЭС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Этот центр создается как часть глобальной сети центров устойчивой энергетики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)», — сказал министр.

Кроме того, М.Чавушоглу подчеркнул, что банк торговли и развития ОЭС является еще одним важным учреждением, нуждающимся в поддержке: «Институциональные и финансовые возможности банка должны быть увеличены. Мы приглашаем всех членов ОЭС присоединиться к банку».