Президент Эстонии рассказала о планах по отказу от русских школ в стране

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что страна в будущем намерена полностью отказаться от русских школ. Об этом она заявила в интервью газете «Коммерсантъ».

По ее словам, иметь отдельную школьную систему для языковых меньшинств — контрпродуктивно, и все больше русскоязычных родителей отдают своих детей в детсады и школы с эстонским языком.

Кальюлайд пояснила, что правительство Эстонии финансирует систему образования на официальном языке, но при этом в стране есть немало частных школ.

«Но я также думаю, что однажды, когда мы перейдем на модель обучения, при которой в средних школах образование будет только на эстонском, у нас будет какое-то небольшое число школ с углубленным изучением русской культуры, литературы, языка»,— сказала Кальюлайд.

Президент Эстонии также заявила, что не наблюдает большого желания со стороны русскоязычных жителей страны «в первую очередь» сохранить две параллельные школьные системы.

| 2019-04-19T09:06:25+00:00 19 апреля 2019, 10:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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