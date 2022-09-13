Армения должна отказаться от провокаций и сконцентрироваться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках договоренностей с Азербайджаном.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на странице в Twitter.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым тему нового обострения на границе между Арменией и Азербайджаном.

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения.

Баку обвинил Армению в провокациях, минировании путей снабжения и обстрелах.

Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы и обратился в ОДКБ.