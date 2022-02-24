Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ рассказала о планах Кремля: заблокировать Киев и создать коридор в Крым и Приднестровье.

Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель.

«У противника очень низкий моральный дух. Военные обращаются ко всему сопротивлению в Украине: каждая бутылка с горючей семью с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего ружья по машине оккупанта резко снижает наступательные аппетиты захватчиков», — говорится в сообщении.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские десантники зачистили от врага аэродром в Гостомеле, он находится под контролем ВСУ.

«Час назад наши десантники на вертолетах отработали аэродром Гостомель НУРСами [неуправляемыми реактивными снарядами], после чего высадились и зачистили его от врага. Российские десантники, кто выжил, разбежались по окрестным лесам и полям», — написал Геращенко в Telegram-канале. (Корреспондент.нет)