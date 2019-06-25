Президент Эстонии назвала «позорным» решение ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала принятую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по РФ.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла», — написала Кальюлайд в Twitter.

| 2019-06-25T13:30:16+00:00 25 июня 2019, 14:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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