Президент Эстонии назвала «позорным» решение ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала принятую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по РФ.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла», — написала Кальюлайд в Twitter.