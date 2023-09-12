Комиссия ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека назвала Россию диктатурой, выразив обеспокоенность по поводу поправок в её Конституцию 2020 года. Они позволяют нынешнему президенту России Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

«Подавляющая власть президента, обусловленная чрезвычайно длительным сроком его пребывания на посту, при отсутствии сдержек и противовесов – сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества – превратила Россию в фактическую диктатуру», говорится в заявлении комиссии.

По мнению парламентариев, российское вторжение в Украину демонстрирует, что диктаторские режимы «представляют собой угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости своих соседей».

«Восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира», подчеркнули в комиссии.

Также парламентарии подтвердили свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала, который должен призвать российское руководство, включая Путина, к ответственности за их действия – начиная с аннексии Крыма, войны в Донбассе и сбитого рейса MH17.