Власти Эстонии приняли решение не присоединяться к мерам Литвы и Латвии по понижению статуса дипломатических представительств и не высылать посла РФ из страны. Об этом во вторник заявил вице-канцлер МИД Мярт Вольмер.

«Мы приняли решение, что наш посол остается в Москве и российский посол остается здесь. Конечно, у нас есть разные возможности, и все возможно в будущем, но пока мы так решили», — заявил Вольмер в эфире национальной телерадиовещательной компании ERR.

В понедельник Министерство иностранных дел Эстонии вызывало посла РФ Владимира Липаева, но никаких требований ему предъявлено не было.