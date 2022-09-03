«Оцениваю решение Азербайджана о совместной разработке месторождения “Достлуг” с Туркменистаном как историческое решение. Мы приняли это решение, исходя из национальных интересов обеих стран, наших братских отношений».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Комментируя вопрос о Транскаспийском газопроводе, глава государства отметил, что это не проект Азербайджана: «Что касается наших нефтегазовых проектов, то они все реализованы. Сейчас мы работаем над проектом экспорта электроэнергии в Европу, но проект Транскаспийского газопровода основан на ресурсах Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, это будет их решение. Если они примут такое решение, конечно, мы их поддержим».

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