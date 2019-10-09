Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США

«Мы должны признать, что американские пошлины, введенные на европейские товары, грозят тяжело сказаться на продукции Made in Italy. Поэтому мы будем работать с максимальной решительностью и убежденностью, чтобы защитить наши экономические интересы. Мы будем делать это в рамках переговоров с нашими американскими союзниками и в синергии с ЕС», — заявил премьер во вторник вечером в ходе совместной пресс-конференции в Риме с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, который с 1 декабря станет председателем Европейского совета.