Постоянный представитель Китая при ООН Чжань Цзюнь заявил на заседании ООН, который посвящен рассмотрению доклада ОБСЕ по Украине, что миру не нужна новая Холодная война, сообщает РИА «Новости».

«Холодная война давно закончилась, и менталитет холодной войны, основанный на конфронтации блоков (стран), должен быть отвергнут», — сказал представитель Китая.

Он отметил, что если стороны продолжат усиливать напряженность, то это «лишь усугубит мировые бедствия, усугубит беспорядки и раскол».

«Все страны должны объединиться под лозунгом многосторонности, укреплять единство, взаимодействие и работать для создания среды для всего человечества», — призвал Чжань Цзюнь.