Pre-Party фестиваля «ЖАРА»: звезды готовятся в жаркое путешествие в Баку

С 25 по 28 июля самые популярные звезды шоу-бизнеса отправятся на побережье Каспийского моря, в город Баку, чтобы стать частью грандиозного шоу — Международного музыкального фестиваля «ЖАРА 2019».

Как сообщили # в пресс- службе фестиваля, 30 мая в ресторане Rose Bar Крокус Сити в Москве состоялась Pre-Party, по традиции предшествующая этому долгожданному событию.

Четвертое лето подряд «ЖАРА» неизменно ассоциируется с солнечным летом и любимой музыкой. На Pre-Party участники фестиваля погрузились в уже полюбившуюся атмосферу: «морской» дресс-код, красная дорожка, выступления звезд и жаркие танцы в Rose Bar — идеальная подготовка к самому громкому музыкальному событию этого лета.

Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк, которые в первую очередь поприветствовали организаторов ежегодного фестиваля «ЖАРА» Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова.

На Pre-Party традиционно собрались артисты, которые в этом году будут выступать в Баку: Глюк’oZа, Денис Клявер, Жасмин, Стас Михайлов, Нюша, Митя Фомин, Александр Панайотов, группа «Фабрика», Molly, Алена Апина и многие другие. Также среди гостей вечера были Юрий Аксюта, Артур Гаспарян, Араз Агаларов, Игорь Матвиенко, Стивен Сигал, Амиран Сардаров, Яна Чурикова, Юлия Барановская и др.

На сцене Rose Bar выступили: Зомб, Эллаи, Cosmos girls, Рита Dакота, EMIN, Мари Краймбрери, Элина Чага, Natan, Doni, Ирина Нельсон, Александр Шоуа, Клава Кока, Люся Чеботина, Группа «На-На», Джиган, Алекс Малиновский, Ternovoy, Саша Гречаник и Assamuel.

С 25 по 28 июля на территории курорта Sea Breeze Resort в Баку гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп.

Фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате — атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль. В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и значительно превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фудкорта, расширена VIP-зона.