Лариса Долина, Григорий Лепс, Ани Лорак, Хабиб, Глюк’Oza и другие на pre-party 5-го международного музыкального фестиваля «ЖАРА»

В новом ресторане Zafferano city в самом центре Москвы состоялась pre-party 5-го юбилейного музыкального международного фестиваля ЖАРА, сообщает #.

На мероприятии были раскрыты секреты подготовки будущего фестиваля: зрителей ждет — три сцены – главная и две дополнительные. После каждого концертного дня будет происходить трансформация сценического пространства, а длительность каждого концерта составит 5 часов в день и порядка 90 песен! Открытие и закрытие фестиваля запомнится зрителям грандиозным салютом.

Прямо на входе ресторана Zafferano city гостей встречали накрытые столы: азербайджанские кутабы, 50-литровый самовар с чаем с чабрецом, более 20 видов восточных сладостей и сухофрукты. В самый разгар вечеринки гостям было предложено фирменное блюдо азербайджанской кухни – шах-плов.

Вечеринку посетили Григорий Лепс, Лариса Долина, Ани Лорак, Анита Цой, Ваня Дмитриенко, Глюк’Oza, Александр Панайотов, Денис Клявер, Люся Чеботина, Новые Самоцветы, Слава, Фогель, Хабиб, Эллаи, Asammuell, Brandon Stone, Idris & Leos, Reflex — Ирина Нельсон, На-На, Наталья Подольская, Элина Чага, Elman, Дима Масленников, Яна Кошкина, Юля Барановская, Сергей Кожевников и мн.др.

«Мне кажется, такого ресторана не хватало в центре города. Мы как будто перевезли часть Баку в Большой Путинковский переулок – архитектура заведения, блюда – все точно окунет в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне. Открыть новый ресторан Zafferano – это как пригласить всех посетителей к себе домой, где их ждет гостеприимство, вкусная еда, невероятная атмосфера. Здесь я сразу окунаюсь в воспоминания из детства. Все по-домашнему вкусно и по-современному стильно. Я бы мог посоветовать все блюда из меню, но особенно выделю, конечно же, мои любимые кутабы с сыром, садж и плов», — поделился певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Zafferano city – это не просто ресторан классической и современной бакинской кухни, а место, где можно узнать о национальной гастрономической истории и кулинарных традициях Азербайджана.

Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» отметит свой первый юбилей в Москве на территории комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня. Концепция фестиваля, традиционно проходившего на Каспийском побережье в Баку, останется прежней, и зрителей ждут пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ. Грандиозный фестиваль open-air пройдет на трех сценах на территории комплекса «Лужники».

«В этом году фестиваль ЖАРА впервые пройдет в Москве! Мы готовим грандиозную программу: 5 дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех!», — поделилась генеральный продюсер фестиваля Лена Боска.

Программа фестиваля стартует 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии популярных артистов, пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. 26 июня состоится концерт «Григорий Лепс & Friends», а также вечер хитов 90-х. И последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей выступлениями молодых и популярных исполнителей в рамках закрытия фестиваля.

Поклонники фестиваля со всего мира также смогут оценить масштаб шоу — трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».