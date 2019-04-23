Правозащитники отозвали из Страсбурга свои жалобы

Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) на днях опубликовал решения о снятии с рассмотрения двух жалоб, поданных против Азербайджана местными неправительственными организациями ввиду достижения мирового соглашения с правительством.

Первое из них (No. 23551/08) является наглядной иллюстрацией неторопливости страсбургской Фемиды. Жалоба была подана в ЕСПЧ 11 лет назад, в апреле 2008 г. неправительственной организацией (НПО) «Лига Защиты Трудовых Прав Граждан». Лишь через 7 лет, в ноябре 2015 г., дело было коммуницировано, а до рассмотрения дошло еще через 4 года.

Речь шла об отказе Бакинской Городской Исполнительной Власти санкционировать запланированное Лигой в мае 2007 года публичное собрание в защиту свободы слова и декриминализации диффамации. Лига подчинилась, но подала в суд. Суды, в свою очередь, отказались принять иск и рассмотреть его по существу. В Страсбург ушла жалоба на нарушение статей 6 (право на справедливый суд) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской Конвенции по правам человека.

Интересным было то, что запрет на собрания не был поголовным, и некоторым НПО удавалось получить разрешение на митинг.

В ноябре 2015 г. дело дошло до этапа коммуникации, и стороны обменялись своими аргументами. На этом же этапе, как известно, возможно и примирение сторон (мировое соглашение), что произошло и в данном случае.

Представитель заявителя счел, что изменения, внесенное в закон «О свободе собраний» в мае 2008 г., решили проблему, которая вела к нарушению права Лиги на свободу собраний, и предложил отозвать жалобу в обмен на признание властями, что на момент запрета собрания в 2007 г. положения этого закона не обеспечивали возможности проведения мирного собрания. Правительство, в свою очередь, признало, что в 2007 г. национальное законодательство не соответствовало обязательствам страны по статье 11 Конвенции. На том и порешили.

Второе дело появилось позже, из объединения двух жалоб (№№ 74309/14 и 74598/14): Мирвари Гахраманлы и Комитета защиты прав нефтяников против Азербайджана. Это было время, когда Совет Европы озаботился давлением на правозащитные организации, и потому рассмотрение его заняло меньше времени — «всего» 5 лет.

Причиной жалоб послужил арест банковских счетов Комитета и его руководителя Мирвари Гахраманлы. Это произошло 8 июля 2014 г. в рамках уголовного дела, возбужденного несколько ранее и затронувшего десятки НПО, на тот момент получавших западные гранты. Власти, как известно, предполагали, что эти НПО уклонялись от налогообложения.

О результатах рассмотрения этого масштабного дела общественности так и не сообщили. Известно лишь, что до суда были доведены лишь несколько дел, и что позднее многие счета были без особого шума «разморожены».

Так было и с Комитетом, где речь шла о проекте в области прозрачности в добывающей промышленности, который финансировался Европейским Фондом Содействия Демократии. Отстоять в национальных судах свои интересы Комитету не удалось. И в результате, в ЕСПЧ была направлена жалоба не только по статье 11, но и по ст. 18 (пределы использования ограничений) Конвенции и ст. 1 Протокола №1 к ЕКПЧ (право собственности).

В декабре прошлого года заявители сообщили в Страсбург, что хотят отозвать свои жалобы, так как вызвавшая их проблема ареста счетов решена. В результате, жалобы исключили из списка на рассмотрение.

Следует отметить, что мировые соглашения по жалобам против Азербайджана в ЕСПЧ в последние годы стали заметно более частыми. Наряду с этим, нередки и немотивированное прекращение переписки заявителей с Евросудом, что справедливо расценивается ЕСПЧ как «нежелание продолжать свою жалобу». Судя по отсутствию заявлений о давлении на заявителей, в этих случаях также достигается какой-то компромисс, но уже в обход Страсбурга. В прошлом году по этим двум причинам Евросудом были сняты с рассмотрения 17 дел из 29 (почти 59%), в текущем — 10 из 25 (40%).

Таким образом, в половине жалоб в ЕСПЧ правительство, то есть исполнительные власти, находит желание и возможности договориться с теми согражданами, права которых были ущемлены. Это можно и нужно рассматривать как победу обеих сторон. Но возникает закономерный вопрос: почему этого здравого смысла лишены те, кому положено иметь его по должности, то есть судьи национальных судов, выносящие несправедливые решения? Остается лишь надеяться, что анонсированная Президентом судебно-правовая реформа приблизит наши суды к европейским стандартам, и наши проблемы можно будет решать на месте, без помощи Евросуда.

Эльдар Зейналов